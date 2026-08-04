Подойдет для автопутешествий: Пермский край попал в топ-20 регионов с качественными дорогами

Пермский край занял 20-е место в рейтинге качественных дорог, как и в прошлом году. Позицию удалось удержать, хотя один их показателей слегка уменьшился. Теперь 64,9% дорог в Пермском крае (регионального или межмуниципального и местного назначения) отвечают нормативным требованиям. По итогам 2025 года плотность автодорог с твердым покрытием выросла до 150 км на 1000 км2 территории.

Соседняя Свердловская область спустилась на 47-е место рейтинга, а Кировская и вовсе вошла в число аутсайдеров, расположившись на 83 строчке. Также в конце списка дороги в Волгоградской и Архангельских областях. Самые качественные дороги по итогам 2025 года — в Москве, где 100% трасс соответствуют всем нормативами, а также в Челябинской области (84,6%) и республике Ингушетия (84,2%).

Информационный обзор редакции.