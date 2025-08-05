Пермский край попал в топ-20 российских регионов по качеству автодорог

В Пермском крае 65,5% дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного назначения отвечают нормативным требованиям. С этим показателем регион находится на 20-м месте. Соседняя Свердловская область оказалась на 46-месте. Лидерами стали Москва (100%), Ханты-Мансийский округ (89,4%), Челябинская область (84,2%), в конце списка — Волгоградская, Кировская и Архангельская области, где доля нормативных дорог меньше 30%.

В исследовании также учитывали плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием — считали 1 км на 1000 м2 территории. По этому показателю Пермский край оказался на 35-м месте с 148,5 км.

Ранее мы рассказывали, что Пермский край попал в тройку регионов с самыми аккуратными водителями.

Информационный обзор редакции.