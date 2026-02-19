В Перми планируют запустить сервис такси для «зумеров»

Весной в Перми планируют запустить новый сервис такси Fasten. В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что он станет частью экосистемы компании, но для него намерены создать отдельное приложение без лишних сервисов.
Планируется, что основной аудиторией Fasten станут «зумеры» — молодые люди, которые активно перемещаются по городу в течение дня. Сервис намерен предложить несколько тарифных планов, в том числе для бизнес-поездок.
Кстати! Недавно мы рассказывали о том, что в России с марта 2026 года начнет действовать закон о локализации такси.
