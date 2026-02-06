Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермяки стали реже покупать новые автомобили: в Центробанке объяснили почему

В Пермском крае по итогам 2025 года снизился спрос на новые автомобили. Объем продаж упал на 14%, в среднем по России — на 16%.

Freepik

Основной причиной снижения спроса на новые машины стало изменение потребительского поведения. «Покупатели не хотели приобретать новые машины непривычных брендов по ценам ранее популярных иномарок. В результате спрос сместился на вторичный рынок», — объяснили в отделении по Пермскому краю Уральского главного управления Центробанка РФ. В итоге доля автомобилей старше 10 лет превысила 70%.

Спрос на новые автомобили упал даже несмотря на то, что больше 66% новых машин в 2025 году покупали в кредит. Пик активности пришелся на последний месяц года. В декабре из-за повышенного спроса объем выдачи автокредитов в Пермском крае вырос на 44% по сравнению с предыдущим годом.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

