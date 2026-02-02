Пермский край попал в топ-30 регионов по доступности бензина

Составители рейтинга считали, сколько бензина марки АИ-92 могут купить жители регионов на среднемесячные зарплаты. Пермяки могут позволить себе 1169 литров в месяц при стоимости 60,67 рубля.

Самый доступный бензин в Москве (2528 литров), а также на севере — на Чукотке и в Ямало-Ненецком АО (чуть больше 2400 литров). Свердловская область на 17-м месте с показателем 1277 литра. Меньше всего бензина могут купить жители республик Дагестан и Ингушетия — около 600 литров.

