Дорожные камеры обнаружили больше 20 тысяч нарушений использования телефона за рулем

В Пермском крае в 2025 году было вынесено больше 20 тыс. постановлений о нарушениях правил использования мобильных телефонов за рулем без специальных устройств (гарнитуры или громкой связи). Их фиксировали с помощью комплексов фото- и видеофиксации.

Особенно много использований телефонов за рулем камеры зафиксировали за последние несколько месяцев 2025 года. С августа продвинутые дорожные камеры в Пермском крае начали выявлять таких нарушителей. Как сообщает портал v-kurse.ru, сейчас в регионе больше 350 таких комплексов, из них около 200 появились за последние пять месяцев.

Окончательное решение по нарушению за использования телефона за рулем, зафиксированное камерой, принимает сотрудник ГИБДД, чтобы исключить ошибки. Сейчас штраф составляет 1,5 тыс. рублей.

