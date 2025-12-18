С 1 января в Пермском крае вырастет стоимость техосмотра

Стоимость техосмотра автомобилей, допустимая масса которых не превышает 3,5 тонны, вырастет в пределах 100-120 рублей. Для легковых машин (категория М1) она составит 1203 рубля, для грузовых (N1) — 1315 рублей, а для мототранспортных средств (L1) — 423 рублей.

Техосмотр грузовых автомобилей, чья допустимая масса превышает 3,5 тонны (N2), будет стоить 2397 рублей, для машин, не превышающих массу 12 тонн (N3) — 2589 рублей.