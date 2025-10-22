С начала года водительские права смогли получить только 5 процентов тех, кто сдавал экзамен

Всего с начала года было сформировано больше 185 тыс. заявлений на получение первичного водительского удостоверения и открытие новой категории.

В Госавтоинспекции рассказали, что в среднем теоретический экзамен курсанты сдают с первой и второй попытки, а вождение сдают в основном только с третьего раза.