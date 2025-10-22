Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

С начала года водительские права смогли получить только 5 процентов тех, кто сдавал экзамен

За девять месяцев 2025 года в Пермском крае водительские удостоверения получили 9463 человек. Это всего 5% от тех, кто пытался сдать на права, сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

Всего с начала года было сформировано больше 185 тыс. заявлений на получение первичного водительского удостоверения и открытие новой категории.

В Госавтоинспекции рассказали, что в среднем теоретический экзамен курсанты сдают с первой и второй попытки, а вождение сдают в основном только с третьего раза.

