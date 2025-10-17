На модернизацию оплаты парковок выделят больше 10 миллионов рублей

В документации на сайте госзакупок сказано, что модернизация включает обновление системы защиты информации и сети передачи данных, а также внедрение нового специализированного программного обеспечения. Работы нужно выполнить в течение двух месяцев.

После завершения модернизации система должна обеспечить бесперебойную работу всех сервисов, включая оплату парковки, пополнение парковочного счета и оформление абонементов.