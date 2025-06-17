Пермский край попал в тройку регионов с самыми аккуратными водителями

Жители Пермского края попали в список самых аккуратных водителей. Рейтинг регионов составил Российский союз автостраховщиков (РСА) на основе данных о скидках при покупке полиса ОСАГО с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года.
Пермский край занял третье место в рейтинге по наибольшей доле безаварийных автомобилистов. По данным РСА, таких 46,4%. Лидерами списка стали Москва (51%) и Санкт-Петербург (48,4%).
В топ попали Московская (46,1%), Ленинградская (45,7%), Новосибирская (43,9%), Рязанская (43,8%) области. В конце рейтинга республики Чечня, Ингушетия и Дагестан. В первых двух региона доля безаварийных водителей составляет 8,7%, а в последнем — 6,1%.
Кстати, в 2024 году РСА также составлял рейтинг безаварийных водителей. Тогда Пермский край занимал четвертое место.
Информационный обзор редакции.
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