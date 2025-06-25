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При покупке машины каждый второй пермяк ориентируется на свой любимый цвет

Большинство жителей Пермского края (90%) при покупке автомобиля ориентируются на его цвет. Почти половина опрошенных уверены, что он влияет на стоимость при перепродаже, поделились результатами исследования в центре аналитики МТС AdTech.

Shutterstock

Лучше всего, по мнению пермяков, сохраняется стоимость машины черного цвета — так считают 37%. Почти четверть уверены, что серебристые автомобили меньше теряют в цене, 18% считают также про белый цвет.

Несмотря на представления о выгодном для продажи цвете машины, почти половина пермяков (54%) при покупке ориентируется на тот, что нравится им самим. К другим критериям выбора определенного цвета относятся заметность на дороге (16%) и меньшая вероятность угона (5%). В рекламе же пермяки чаще всего замечают черные (53%), белые (45%) и серебристые (39%) автомобили.

Недавно мы рассказывали о том, что на продажу выставили «эпоху на колесах» за 6 миллионов рублей.

Информационный обзор редакции.

 

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