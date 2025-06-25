При покупке машины каждый второй пермяк ориентируется на свой любимый цвет

Лучше всего, по мнению пермяков, сохраняется стоимость машины черного цвета — так считают 37%. Почти четверть уверены, что серебристые автомобили меньше теряют в цене, 18% считают также про белый цвет.

Несмотря на представления о выгодном для продажи цвете машины, почти половина пермяков (54%) при покупке ориентируется на тот, что нравится им самим. К другим критериям выбора определенного цвета относятся заметность на дороге (16%) и меньшая вероятность угона (5%). В рекламе же пермяки чаще всего замечают черные (53%), белые (45%) и серебристые (39%) автомобили.

Недавно мы рассказывали о том, что на продажу выставили «эпоху на колесах» за 6 миллионов рублей.

Информационный обзор редакции.