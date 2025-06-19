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На продажу выставили «эпоху на колесах»: за нее хотят почти 6 миллионов рублей

В Перми на продажу выставили «эпоху на колесах» — автомобиль ГАЗ-21 «Волга». Машина выпущена в 1961 году, а ее пробег чуть больше 57 тыс. км.

My car/«Авито»

В объявлении на «Авито» указано, что состояние «Волги» идеальное: остались оригинальный руль с эмблемой, заводская магнитола «Волна», салон сделан в стиле ретро, а двигатель и механика исправны. За ретро-машину владелец просит 5,9 млн рублей.

Недавно мы рассказывали о том, что почти 80 процентов пермяков рассматривают покупку поддержанной машины.

Информационный обзор редакции.

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