На продажу выставили «эпоху на колесах»: за нее хотят почти 6 миллионов рублей

В объявлении на «Авито» указано, что состояние «Волги» идеальное: остались оригинальный руль с эмблемой, заводская магнитола «Волна», салон сделан в стиле ретро, а двигатель и механика исправны. За ретро-машину владелец просит 5,9 млн рублей.

Недавно мы рассказывали о том, что почти 80 процентов пермяков рассматривают покупку поддержанной машины.

Информационный обзор редакции.