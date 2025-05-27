Почти 80 процентов пермяков рассматривают покупку поддержанной машины

Пермяки при выборе автомобилей обращают внимание на три основных фактора. Для 88% важно хорошее состояние машины, для 82% — доступная цена и для 45% — маленький пробег. На марку и комплектацию поддержанного автомобиля обращают внимание 36% и 20% опрошенных. Что касается возраста, то треть пермяков выбирают машины от 3 до 5 лет и старше 5 лет. Почти четверть (это 23%) интересуются автомобилями, которым 1-3 года, и 6% рассматривают транспорт не старше года.

Перед покупкой машины жители Пермского края чаще всего изучают соответствующие сайты — так ответили 56% респондентов. Автомобильные блоги и форумы штудируют 44%, а раздел трейд-ина на сайтах у автодилеров — 43%. Почти треть пермяков (38%) смотрят видеообзоры на машину, а 16% читают информацию о ней в телеграм-каналах.

Недавно мы рассказывали о том, сколько в Пермском крае зарегистрировано электромобилей.

Информационный обзор редакции.