Пермские водители попали в пятерку лучших по безаварийной езде

Пермский край попал на четвертое место среди всех регионов России по доле безаварийных водителей. По итогам 2024 года таких было 45%. Рейтинг составляли на основе процентного соотношения автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО. Ее дают водителям, которые не становятся виновниками ДТП на протяжении десяти и более лет.
Первое место занимает Москва, где у 50,2% водителей максимальная скидка. Затем идут Санкт-Петербург (47,2%) и Московская область (45,1%). На пятом месте находится Ленинградская область с показателем 44,6%.
Средняя доля автовладельцев с максимальной скидкой за безаварийную езду в России — 35,8%. Меньше всего таких в Крыму (4,6%), республике Дагестан (5,6%) и Севастополе (6,6%).
Недавно мы рассказывали о том, на каких улицах Перми чаще всего происходят ДТП.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)