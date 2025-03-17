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Пермские водители попали в пятерку лучших по безаварийной езде

Пермский край попал на четвертое место среди всех регионов России по доле безаварийных водителей. По итогам 2024 года таких было 45%. Рейтинг составляли на основе процентного соотношения автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО. Ее дают водителям, которые не становятся виновниками ДТП на протяжении десяти и более лет.

Freepik

Первое место занимает Москва, где у 50,2% водителей максимальная скидка. Затем идут Санкт-Петербург (47,2%) и Московская область (45,1%). На пятом месте находится Ленинградская область с показателем 44,6%.

Средняя доля автовладельцев с максимальной скидкой за безаварийную езду в России — 35,8%. Меньше всего таких в Крыму (4,6%), республике Дагестан (5,6%) и Севастополе (6,6%).

Недавно мы рассказывали о том, на каких улицах Перми чаще всего происходят ДТП.

Информационный обзор редакции.

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