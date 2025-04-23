Известно, каким автомобилям и типам кузова отдают предпочтение пермяки

Каждый третий пермяк предпочел бы машину японской марки. 29% выбрали немецкий автомобиль и 15% — за отечественное производство. За южнокорейские авто голосовали 10% опрошенных, еще 8% за китайские.

80% пермяков отметили, что готовы купить автомобили с пробегом. 22% сделали бы такой выбор из-за отсутствия на рынке новых машин ряда желаемых стран-производителей.

Самым популярным типом кузова у жителей Пермского края стал седан (33%), четверть (25%) выбирает кроссоверы. За внедорожники и универсалы голосовало по 12% респондентов.

Недавно мы рассказывали о том, какие автомобили стали покупать пермяки меньше всего.

Информационный обзор редакции.