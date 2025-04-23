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Известно, каким автомобилям и типам кузова отдают предпочтение пермяки

Стало известно, каким машинам отдают предпочтение пермяки. Центр аналитики и исследований МТС AdTech опросил жителей Пермского края о том, автомобили каких стран-производителей они хотели бы приобрести.

Freepik

Каждый третий пермяк предпочел бы машину японской марки. 29% выбрали немецкий автомобиль и 15% — за отечественное производство. За южнокорейские авто голосовали 10% опрошенных, еще 8% за китайские.

80% пермяков отметили, что готовы купить автомобили с пробегом. 22% сделали бы такой выбор из-за отсутствия на рынке новых машин ряда желаемых стран-производителей.

Самым популярным типом кузова у жителей Пермского края стал седан (33%), четверть (25%) выбирает кроссоверы. За внедорожники и универсалы голосовало по 12% респондентов.

Недавно мы рассказывали о том, какие автомобили стали покупать пермяки меньше всего.

Информационный обзор редакции.

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