Названы автомобили, которые стали покупать меньше всего

В марте 2025 года в Пермском крае было зарегистрировано 1247 новых автомобиля, год назад их было 2382. Сильнее всего упали продажи Great Wall (-93,6%), Kia (-81,4%), Tank (-81%), Audi (-78,6%) и Exeed (-78,2%). На пятерку популярных брендов автомобильного рынка России — Lada, Haval, Cherry, Geely, Changan — также упал спрос.

Эксперты автомобильного рынка считают, что сокращение продаж новых автомобилей связано с высокой ключевой ставкой Центробанка: она влияет на процентные ставки кредитования.

Вместе с тем стали чаще регистрировать автомобили российского производства Solaris. Выросли продажи марок GAC, Xcite и SWM, JAC и UAZ.

Недавно мы публиковали результаты исследования о том, сколько семей может купить и содержать авто стоимостью до 1,2 миллиона рублей.

Информационный обзор редакции.