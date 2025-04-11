Названы автомобили, которые стали покупать меньше всего

В марте 2025 года в Пермском крае на 47,6% сократились продажи новых автомобилей. Как передает «Коммерсант» со ссылкой на данные профессионального сообщества «Автомаркетолог» и компании Verra, падение показало большинство брендов, в том числе отечественные Lada и китайские Haval и Chery.
В марте 2025 года в Пермском крае было зарегистрировано 1247 новых автомобиля, год назад их было 2382. Сильнее всего упали продажи Great Wall (-93,6%), Kia (-81,4%), Tank (-81%), Audi (-78,6%) и Exeed (-78,2%). На пятерку популярных брендов автомобильного рынка России — Lada, Haval, Cherry, Geely, Changan — также упал спрос.
Эксперты автомобильного рынка считают, что сокращение продаж новых автомобилей связано с высокой ключевой ставкой Центробанка: она влияет на процентные ставки кредитования.
Вместе с тем стали чаще регистрировать автомобили российского производства Solaris. Выросли продажи марок GAC, Xcite и SWM, JAC и UAZ.
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Информационный обзор редакции.
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