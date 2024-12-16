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Известно, сколько семей может купить и содержать авто стоимостью до 1,2 миллиона рублей

Позволить себе приобрести и содержать машину стоимостью до 1,2 млн рублей может только 16,4% семей из Пермского края. Таковы результаты исследования РИА Рейтинг. Они брали в расчет семьи, которые могут каждый месяц выплачивать кредит на новое авто, тратить деньги на его полное содержание и при этом на повседневные расходы. Долю оценивали на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе.

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Количество семей в Пермском крае, которые могут купить машину за 2,9 млн рублей, в разы меньше — 4,1%. С таким показателем регион попал на 29-е место рейтинга по доступности покупки нового автомобиля.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (54,7% в категории до 1,2 млн рублей и 26,3% с авто до 2,9 млн рублей), Магаданская область (44,5% и 18,5%), Чукотский автономный округ (43,2% и 18,5%). Последние места занимают республики Дагестан, Чечня и Ингушетия — здесь купить машину стоимостью до 1,2 млн рублей могут 3,7%, 2,4% и 2,1% семей соответственно.

Ранее мы рассказывали о другой интересной авто-статистике: она посвящена количеству электрокаров, купленных в 2024 году.

Информационный обзор редакции.

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