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Стало известно о десяти самых аварийных улицах города

Стало известно, на каких улицах Перми чаще всего происходят ДТП. Список составили аналитики страховой компании на основе статистики урегулирования убытков по полисам ОСАГО за 2024 год.

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Чаще всего ДТП в Перми происходят на оживленных улицах с высокой интенсивностью движения. В тройку лидеров по количеству обращений попали шоссе Космонавтов (7%), улицы Куйбышева (4,1%) и Героев Хасана (3,4%).

Также в списке аварийных улиц: бульвар Гагарина и улица Мира (по 2%), Комсомольский проспект и улица Революции (по 1,8%), Ленина (1,7%), Николая Островского (1,6%) и Чкалова (1,4%). По данным «Росгосстраха», больше половины страховых событий на дорогах Пермского края — 53% — приходится именно на Пермь.

Ранее мы рассказывали о том, какие трассы были самыми аварийными в Пермском крае по итогам 2024 года.

Информационный обзор редакции.

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