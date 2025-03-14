Стало известно о десяти самых аварийных улицах города

Чаще всего ДТП в Перми происходят на оживленных улицах с высокой интенсивностью движения. В тройку лидеров по количеству обращений попали шоссе Космонавтов (7%), улицы Куйбышева (4,1%) и Героев Хасана (3,4%).

Также в списке аварийных улиц: бульвар Гагарина и улица Мира (по 2%), Комсомольский проспект и улица Революции (по 1,8%), Ленина (1,7%), Николая Островского (1,6%) и Чкалова (1,4%). По данным «Росгосстраха», больше половины страховых событий на дорогах Пермского края — 53% — приходится именно на Пермь.

Ранее мы рассказывали о том, какие трассы были самыми аварийными в Пермском крае по итогам 2024 года.

Информационный обзор редакции.