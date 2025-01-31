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Ездить еще более осторожно: названы самые аварийные трассы в Пермском крае

Известно, какие трассы в Пермском крае стали самыми аварийными. На них произошло больше всего ДТП с погибшими и пострадавшими по итогам 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на официальные данные МВД.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Первое место в рейтинге аварийности занимает трасса М-12 «Восток» участка Кострома-Шарья-Киров-Пермь на подъезде к поселку Ачит. За год там произошло больше всего ДТП с погибшими и пострадавшими. Далее в рейтинге аварийных участков «Восточный обход Перми», дорога Кунгур-Соликамск-Усолье, а также трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь и Кунгур-Соликамск.

Судя по данным за 2023 год, «Восточный обход Перми» и трасса Кострома-Шарья-Киров-Пермь также были в числе наиболее аварийно-опасных участков.

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