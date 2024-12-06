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На парковке у торгового центра машины выстроятся в символ 2025 года

Накануне Нового года в Перми пройдет автомобильный флешмоб. Его организуют 21 декабря на парковке у ТРК «Планета».

Мой город — Пермь/ВКонтакте

Автомобилисты собираются выложить из машин змейку и число 2025. Сколько человек в нем будут участвовать, пока неизвестно — организаторы приглашают пермяков с автомобилями присоединиться. Подобные авто-флешмобы в Перми проходят не в первый раз. Например, в прошлом году в соцсетях появились фотографии с огромной цифрой 2024.

Кстати, недавно в Перми устраивали благотворительный автопарад в честь Нового года. В нем участвовали Деды Морозы и Снегурочки.

Информационный обзор редакции. 16+

Теги:
Новый 2025 год

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