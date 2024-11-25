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В Перми пройдет первый автопарад Дедов Морозов и Снегурочек

В Перми 1 декабря впервые пройдет благотворительный автопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Его организаторы — фонд «Дедморозим» — рассказали, что акция призвана создать новогоднее настроение у горожан и чудеса для детей.

Freepik

Участники автопарада украсят свои машины гирляндами, бусами и мишурой, а сами наденут новогодние костюмы. Водителям выдадут наклейки, которые подчеркнут, что за рулем сидит настоящий волшебник.

Колонна начнет движение от парковки ТРК «СпешиLove», проедет по Камской долине и Коммунальному мосту, затем — по улице Ленине и Комсомольскому проспекту. Собранные на благотворительной акции средства пойдут на исполнение желаний сирот и тяжелобольных детей провести весь 2025 года дома, а не в больнице или интернате.

Недавно мы рассказывали, что резиденция Деда Мороза в Перми начнет работать в середине декабря.

Информационный обзор редакции. 16+

Теги:
Новый 2025 год

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