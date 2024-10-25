Спрос на дилерские авто с пробегом вырос на 27 процентов

В Пермском крае в третьем квартале 2024 года почти на четверть вырос спрос на дилерские автомобили с пробегом. По данным «Авито Авто», интерес увеличился на 27,6%.

Самой востребованной в этой категории стала LADA (16,5% от общего спроса). Также популярностью пользуются Toyota (10,2%), Kia (9,7%), Hyundai (7,7%) и Volkswagen (6,7%). Среди моделей машин главными по спросу стали: LADA Granta, LADA Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota Camry.

Количество автомобилей с пробегом от дилеров за год в регионе выросло на 45,7%. Лидируют объявления с ВАЗ (LADA), затем идут Kia (8,6%) и Hyundai (8,3%).

Ранее мы рассказывали о том, пермская компания стала победителем национальной премии автодилеров.

Информационный обзор редакции.