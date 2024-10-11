Пермская компания стала победителем национальной премии автодилеров

Пермская компания VERRA стала победителем национальной премии «Автодилер года 2024». В ней участвовали несколько сотен официальных дилерских центров, чью деятельность проанализировали эксперты агентства «Автостат» и «Авито Авто». Учитывались интегральные показатели, а также мнения авто-владельцев.

В итоге награды вручали в восьми номинациях. VERRA стала одним из победителей в «Организации сервиса» в сегменте до 15 дилерских контрактов. Эксперты оценили высокий уровень качества послепродажного обслуживания и удовлетворенности клиентов.

«Сервис — фундамент нашей работы. Это сердце автобизнеса и секрет надежности каждого автомобиля. У нас к сервису всегда были самые высокие требования. Мы ценим время наших клиентов, поэтому постоянно работаем над уменьшением срока нахождения автомобиля на обслуживании. Совершенствуем оборудование и внедряем многоуровневый контроль качества», — прокомментировала победу директор компании VERRA Анна Бояршинова.

Кстати! Недавно Пермский край попал в пятерку регионов с самыми осторожными водителями.

Информационный обзор редакции.