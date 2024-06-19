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Известно, когда планируют ввести льготы на парковку электромобилей

Пресс-служба городской думы Перми

Известно, когда в Перми могут начать действовать льготные условия на муниципальных парковках для владельцев электромобилей. Как сообщают в пресс-службе гордумы, их задумали ввести уже в 2024 году, с 1 сентября.

Напомним, власти хотят предоставить право бесплатной стоянки в течение двух часов на платной муниципальной парковке. Для этого автомобиль должен будет состоять в реестре электромобилей. Также в планах сделать скидку в 35% на парковочные абонементы, которые покупают на срок более 120 дней.

По данным на 2023 год, в Пермском крае зарегистрировано 732 электромобиля. К январю 2024 года в регионе было более 2,5 тыс. таких машин.

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