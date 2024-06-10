Владельцев электромобилей хотят освободить от платы на муниципальных парковках

Власти Перми задумали ввести льготу для владельцев электромобилей. Глава города Эдуард Соснин внес соответствующий проект в городскую думу.

По данным издания Business Class, водителям электрокаров планируют предоставить право бесплатной стоянки в течение двух часов на платной муниципальной парковке. Для этого автомобиль нужно будет внести в соответствующий реестр. Также может появиться скидка в размере 35% на парковочные абонементы, которые приобретают на срок более 120 дней.

Отметим, что с 2022 по 2028 годы владельцы электрокаров в Пермском крае освобождены от транспортного налога. Это касается и грузовых электромобилей и средств водного электротранспорта. Но есть условие: транспортное средство должно быть не старше семи лет.

В Пермском крае в 2023 году было зарегистрировано 732 электромобиля. К январю 2024 года в регионе было более 2,5 тыс. таких машин.