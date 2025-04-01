Мастер-классы от практикующих врачей и выставка инновационных решений: в Перми пройдет стоматологический форум

В программу форума войдут лекции, мастер-классы от практикующих специалистов Российской стоматологии и академического лектората, ученых с федеральным и мировым признанием, например, по гнатологии, ортопедии и терапии. Планируется, что будет работать стоматологическая выставка, на которой продемонстируют инновационные решения от ведущих производителей.

Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» организаторы форума, среди спикеров ожидают специалистов из Москвы, Казани, Омска, Екатеринбурга, Челябинска, Барнаула, Твери, Новосибирска, а также международных экспертов из Ташкента и Еревана.

Недавно мы рассказывали о том, что частная стоматологическая клиника впервые стала клинической базой для студентов ПГМУ.

Информационный обзор редакции.