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Поликлиника фтизиопульмонологического центра готова принимать пациентов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о готовности поликлиники фтизиопульмонологического центра. В учреждении будут оказывать полную медпомощь людям с заболеваниями органов дыхания: от консультации врачей до диагностики и лечения.

Дмитрий Махонин / Макс
Дмитрий Махонин / Макс
Дмитрий Махонин / Макс
Дмитрий Махонин / Макс

Теперь необходимое оборудование и специалисты будут находиться в одном здании. Внутри него — врачебные кабинеты, дневной стационар, диагностическое отделение диагностики с современным оборудованием — КТ, рентгеном и УЗИ

Для взрослых и детей открыты отделения с отдельным входом. Власти рассчитывают, что за смену помощь смогут получить двести взрослых пациентов и сто детей.

Ранее мы подробно рассказывали, что входит в проект капремонта городской больницы №2. 

Информационный обзор редакции.

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