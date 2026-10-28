Поликлиника фтизиопульмонологического центра готова принимать пациентов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о готовности поликлиники фтизиопульмонологического центра. В учреждении будут оказывать полную медпомощь людям с заболеваниями органов дыхания: от консультации врачей до диагностики и лечения.
Теперь необходимое оборудование и специалисты будут находиться в одном здании. Внутри него — врачебные кабинеты, дневной стационар, диагностическое отделение диагностики с современным оборудованием — КТ, рентгеном и УЗИ
Для взрослых и детей открыты отделения с отдельным входом. Власти рассчитывают, что за смену помощь смогут получить двести взрослых пациентов и сто детей.
Ранее мы подробно рассказывали, что входит в проект капремонта городской больницы №2.
Информационный обзор редакции.
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