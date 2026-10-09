С заменой лифтов и установкой палатной сигнализации: проект капремонта городской больницы №2 будет готов в 2027 году

Прежде чем начать работу над проектом, специалисты ООО «Кинетика», будут обследовать здание: оценить состояние конструкций и инженерных сетей. Документация должна включать замену лифтового оборудования, обновление системы и кондиционирования, а также установку палатной сигнализации для вызова персонала и видеонаблюдения.

Семиэтажное здание для больницы было построено в 1976 году. Кроме основного стационара в нем находятся операционный блок на последнем этаже, первые занимают приемное отделение, рентгенология и дневной стационер. При проектировании нужно будет учитывать расположение отделений.

Капитальный ремонт городской клинической больницы №2 имени Ф.Х. Граля собираются проводить поэтапно. Это нужно, чтобы продолжать принимать пациентов. Работы начнутся с седьмого этажа, затем отремонтируют правое и левое крылья здания (от шестого этажа до подвала).

Информационный обзор редакции.