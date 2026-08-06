За полгода во время диспансеризации выявили больше 400 случаев онкологии

В министерстве здравоохранения подвели итоги диспансеризации и профилактических осмотров за шесть месяцев 2026 года. За это время их прошли больше 497 тыс. взрослых и 287 тыс. детей.
В Пермском крае за полгода врачи впервые выявили несколько тысяч заболеваний. Из них — 490 злокачественных новообразований, больше 10 тыс. случаев болезней системы кровообращения и 1,3 тыс. заболеваний сахарным диабетом. Всем пациентам назначили лечение и отправили под диспансерное наблюдение врачей.
В Минздраве объяснили, что диспансеризация включает базовый осмотр врача и скрининги, помогающие выявить семь локализаций онкологии, которые входят в список самых часто встречающихся в России.
Кстати! В этом интервью онколог с 28-летним стажем, заместитель главного врача по хирургической помощи Пермского краевого онкологического диспансера Михаил Денисов рассказывал о развитии онкологической службы и самых распространенных видах рака.
Информационный обзор редакции.
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