В Пермском крае возведут крупнейшее в России производство диализных растворов

На территории особой экономической зоны «Пермь» построят завод по производству диализных растворов для медицинской отрасли. Соглашение подписало региональное правительство на промышленной выставке «Иннопром-2026» в присутствии Министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.
«Мы строим завод под конкретную задачу: российские пациенты, которым назначен перитонеальный диализ, должны быть обеспечены качественным отечественным препаратом. Объем закладываем с расчетом на рост числа назначений этого метода», — подчеркнул президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния.
В краевом минздраве объясняют: перитонеальный диализ экономит время пациентов с почечной недостаточностью — им больше не нужно три раза в неделю выезжать в специальные центры. Перед лечением дома они учатся у врачей верному применению препарата.
Губернатор региона Дмитрий Махонин отметил и стратегический плюс: в Пермском крае появится современное высокотехнологичное фармпроизводство. Его работа не только укрепит позицию Прикамья как одного из центров российской фармацевтики, но и обеспечит технологический суверенитет страны.
Объем инвестиций в производство составит свыше 5 млрд рублей. Запустить новое предприятие планируют до конца 2030 года.
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Информационный обзор редакции.
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