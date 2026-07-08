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Здравоохранение

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В Пермском крае возведут крупнейшее в России производство диализных растворов

На территории особой экономической зоны «Пермь» построят завод по производству диализных растворов для медицинской отрасли. Соглашение подписало региональное правительство на промышленной выставке «Иннопром-2026» в присутствии Министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

Сайт Губернатора и Правительства Пермского края

«Мы строим завод под конкретную задачу: российские пациенты, которым назначен перитонеальный диализ, должны быть обеспечены качественным отечественным препаратом. Объем закладываем с расчетом на рост числа назначений этого метода», — подчеркнул президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния.

В краевом минздраве объясняют: перитонеальный диализ экономит время пациентов с почечной недостаточностью — им больше не нужно три раза в неделю выезжать в специальные центры. Перед лечением дома они учатся у врачей верному применению препарата.

Губернатор региона Дмитрий Махонин отметил и стратегический плюс: в Пермском крае появится современное высокотехнологичное фармпроизводство. Его работа не только укрепит позицию Прикамья как одного из центров российской фармацевтики, но и обеспечит технологический суверенитет страны.

Объем инвестиций в производство составит свыше 5 млрд рублей. Запустить новое предприятие планируют до конца 2030 года.

Ранее мы рассказывали, как жители Перми бьют рекорды по сортировке медицинских отходов.

Информационный обзор редакции.

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