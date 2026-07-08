В Пермском крае возведут крупнейшее в России производство диализных растворов

«Мы строим завод под конкретную задачу: российские пациенты, которым назначен перитонеальный диализ, должны быть обеспечены качественным отечественным препаратом. Объем закладываем с расчетом на рост числа назначений этого метода», — подчеркнул президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния.

В краевом минздраве объясняют: перитонеальный диализ экономит время пациентов с почечной недостаточностью — им больше не нужно три раза в неделю выезжать в специальные центры. Перед лечением дома они учатся у врачей верному применению препарата.

Губернатор региона Дмитрий Махонин отметил и стратегический плюс: в Пермском крае появится современное высокотехнологичное фармпроизводство. Его работа не только укрепит позицию Прикамья как одного из центров российской фармацевтики, но и обеспечит технологический суверенитет страны.

Объем инвестиций в производство составит свыше 5 млрд рублей. Запустить новое предприятие планируют до конца 2030 года.

Ранее мы рассказывали, как жители Перми бьют рекорды по сортировке медицинских отходов.

Информационный обзор редакции.