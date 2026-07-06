Не только 160 кг блистеров: в пермском экопункте зафиксировали новый рекорд

Ранее в экопункт на переработку поступило 160 кг блистеров от таблеток. В несколько раз больше собрали горожане рентгеновских снимков: более 200 кг было отправлено на переработку.

Снимки легких нельзя отправлять в мусорное ведро — они не могут утилизироваться с твердыми коммунальными отходами. В пленке есть серебро, которое подлежит повторному использованию в медицине, электронике, электротехнике, химической промышленности и ювелирном деле. По данным экспертов, из одного снимка можно извлечь от 1 грамма драгоценного металла.

Информационный обзор редакции.