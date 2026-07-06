Не только 160 кг блистеров: в пермском экопункте зафиксировали новый рекорд

У ТРЦ «Планета» запущен экопункт по приему многокомпонентных отходов. «Пермский региональный оператор ТКО» заключил соглашение с переработчиком «НЭК» (Национальная экологическая компания) в Ярославле.
Ранее в экопункт на переработку поступило 160 кг блистеров от таблеток. В несколько раз больше собрали горожане рентгеновских снимков: более 200 кг было отправлено на переработку.
Снимки легких нельзя отправлять в мусорное ведро — они не могут утилизироваться с твердыми коммунальными отходами. В пленке есть серебро, которое подлежит повторному использованию в медицине, электронике, электротехнике, химической промышленности и ювелирном деле. По данным экспертов, из одного снимка можно извлечь от 1 грамма драгоценного металла.
Информационный обзор редакции.
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