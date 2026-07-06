Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Не только 160 кг блистеров: в пермском экопункте зафиксировали новый рекорд

У ТРЦ «Планета» запущен экопункт по приему многокомпонентных отходов. «Пермский региональный оператор ТКО» заключил соглашение с переработчиком «НЭК» (Национальная экологическая компания) в Ярославле.

Сайт губернатора и Правительства Пермского края

Ранее в экопункт на переработку поступило 160 кг блистеров от таблеток. В несколько раз больше собрали горожане рентгеновских снимков: более 200 кг было отправлено на переработку.

Снимки легких нельзя отправлять в мусорное ведро — они не могут утилизироваться с твердыми коммунальными отходами. В пленке есть серебро, которое подлежит повторному использованию в медицине, электронике, электротехнике, химической промышленности и ювелирном деле. По данным экспертов, из одного снимка можно извлечь от 1 грамма драгоценного металла.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: