Заболеваемость диабетом в Пермском крае за пять выросла больше, чем на четвреть

Согласно статистике минздрава, в 2025 году в Пермском крае зарегистрировали больше 110 тыс. случаев заболеваний сахарным диабетом, из них с первичным диагнозом — свыше 8 тыс. человек.

Правительство Пермского края обновило региональную программу по борьбе с сахарным диабетом. Согласно документации, к 2030 году после ее внедрения должно уменьшиться количество пациентов с последствиями заболевания (в их числе — ампутации, ретинопатия) и увеличиться число тех, кто регулярно проходит обследования. Также в больницах должно появиться специализированное оборудование, а в поликлиниках — врачи-эндокринологи.