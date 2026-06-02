Заболеваемость диабетом в Пермском крае за пять выросла больше, чем на четвреть

В Пермском крае за пять лет выросла общая заболеваемость сахарным диабетом: первого типа на 12,6% и второго типа на 27,1%. Стало еще больше детей с этим диагнозом: с 2021 по 2025 годы среди подростков рост на 35,9%, детей до 14 лет — на 38,3%.

Согласно статистике минздрава, в 2025 году в Пермском крае зарегистрировали больше 110 тыс. случаев заболеваний сахарным диабетом, из них с первичным диагнозом — свыше 8 тыс. человек.

Правительство Пермского края обновило региональную программу по борьбе с сахарным диабетом. Согласно документации, к 2030 году после ее внедрения должно уменьшиться количество пациентов с последствиями заболевания (в их числе — ампутации, ретинопатия) и увеличиться число тех, кто регулярно проходит обследования. Также в больницах должно появиться специализированное оборудование, а в поликлиниках — врачи-эндокринологи.

