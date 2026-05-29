Больше пяти тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона

В медицинские организации Пермского края с начала сезона обратились больше 5,5 тыс. человек по поводу присасывания клещей, среди них тысяча — дети. Сезон активности в этом году начался раньше обычного — в конце марта.

Больше всего обращений по поводу клещей было зафиксировано в Пермском районе (823), Перми (632) и Добрянском районе (325). Чаще всего их «цепляют» при посещении индивидуальных садов (45%), леса (36%) и придомовой территории (19%).

По данным Роспотребнадзора Пермского края, результаты лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, показали, что 45,7% из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), 2,9% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,3% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,8% — клещевым вирусным энцефалитом.

