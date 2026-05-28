Названа средняя продолжительность жизни в Пермском крае

Продолжительность жизни в Пермском крае растет за счет нескольких факторов, в их числе сокращение смертности: на 25,5% реже стали умирать от болезней сердечно-сосудистой системы и на 10,8% — от онкологии.

Социально опасных болезней в Пермском крае за последние годы тоже стало меньше. За шесть лет заболеваемость туберкулезом снизилась на треть, ВИЧ-инфекцией — в 2,4 раза, в том числе впервые удалось охватить лечением 90% пациентов с диагнозом. За три года пермским врачам удалось вылечить 30% больных гепатитом С.

По плану средняя продолжительность жизни в Пермском крае к 2030 году должна составить 78 лет. По итогам 2024 года, она была на уровне 71 года.