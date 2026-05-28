Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

Названа средняя продолжительность жизни в Пермском крае

Средняя продолжительность жизни в Пермском крае достигла 73 лет. Глава региона Дмитрий Махонин отметил в своем ежегодном послании, что у этого показателя позитивная динамика на протяжении двух лет.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Продолжительность жизни в Пермском крае растет за счет нескольких факторов, в их числе сокращение смертности: на 25,5% реже стали умирать от болезней сердечно-сосудистой системы и на 10,8% — от онкологии.

Социально опасных болезней в Пермском крае за последние годы тоже стало меньше. За шесть лет заболеваемость туберкулезом снизилась на треть, ВИЧ-инфекцией — в 2,4 раза, в том числе впервые удалось охватить лечением 90% пациентов с диагнозом. За три года пермским врачам удалось вылечить 30% больных гепатитом С.

По плану средняя продолжительность жизни в Пермском крае к 2030 году должна составить 78 лет. По итогам 2024 года, она была на уровне 71 года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: