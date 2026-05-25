За год число пермяков с ожирением выросло почти в два раза

По итогам 2025 года диагноз ожирение поставили 19,1 тыс. пациентам, а годом ранее их было около 9,5 тыс. Как сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на минздрав Пермского края, резкое увеличение числа пациентов с ожирением связано с увеличением количества профилактических осмотров и диспансеризаций.

Как сообщал ранее РИА «Новости» со ссылкой на минздрав РФ, каждый третий россиянин имеет ожирение и еще столько же — избыточный вес. Также специалисты фиксируют резкий рост ожирения среди детей, у 80% из них нет никакой наследственной предрасположенности.