За год число пермяков с ожирением выросло почти в два раза

В Пермском крае стало больше людей, у которых впервые выявили ожирение. За год их число выросло больше чем в два раза.

По итогам 2025 года диагноз ожирение поставили 19,1 тыс. пациентам, а годом ранее их было около 9,5 тыс. Как сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на минздрав Пермского края, резкое увеличение числа пациентов с ожирением связано с увеличением количества профилактических осмотров и диспансеризаций.

Как сообщал ранее РИА «Новости» со ссылкой на минздрав РФ, каждый третий россиянин имеет ожирение и еще столько же — избыточный вес. Также специалисты фиксируют резкий рост ожирения среди детей, у 80% из них нет никакой наследственной предрасположенности.

