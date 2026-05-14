Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

С начала сезона больше 1800 человек пострадали от присасываний клещей

Число пострадавших от присасываний клещей в Пермском крае продолжает расти. С начала сезона в медицинские организации обратились 1843 человека, среди них больше 390 детей.

Freepik

По данным Роспотребнадзора, укусы клещей зарегистрированы на всех территориях, но больше всего обращений было зарегистрировано в Пермском районе (294 обращения), в Перми (216), Кунгурском районе (134). Чаще всего присасывание клещей происходило при посещении частных садов и при походах в лес.

Лабораторные исследования снятых клещей показали, что 36% из них были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 2,5% моноцитарным эрлихиозом человека, 0,6% гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,6% клещевым вирусным энцефалитом.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: