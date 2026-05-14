С начала сезона больше 1800 человек пострадали от присасываний клещей

По данным Роспотребнадзора, укусы клещей зарегистрированы на всех территориях, но больше всего обращений было зарегистрировано в Пермском районе (294 обращения), в Перми (216), Кунгурском районе (134). Чаще всего присасывание клещей происходило при посещении частных садов и при походах в лес.

Лабораторные исследования снятых клещей показали, что 36% из них были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 2,5% моноцитарным эрлихиозом человека, 0,6% гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,6% клещевым вирусным энцефалитом.