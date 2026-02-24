Еще три пермские клиники собираются отказаться от проведения абортов

В Перми осталось семь лицензированных учреждений, имеющих право проводить процедуру прерывания беременности. Еще три планируют отказаться от этой услуги в ближайшее время.
На федеральном уровне принято решение ужесточить требования к медицинских организациям, которые могут проводить аборты. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на замминистра здравоохранения Пермского края Евгения Камкина, на соответствие этим требованиям из 41 частной медицинской организации сейчас осталось только семь. В 2025 году из 48 частных клиник еще шесть добровольно отказались от услуги по проведению прерывания беременности.
В Пермском крае во всех медицинских учреждениях проводят предаобртные консультации. В 2025 году 32,4% женщин отказались от прерывания беременности.
