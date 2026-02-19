В мессенджере Max запустили телемедицинские консультации с врачом

В Пермском крае собираются расширить функции национального мессенджера Max. Как рассказала министр здравоохранения Анастасия Крутень, недавно запустили телемедицинские консультации с врачом.
Также в Пермском крае внедрили дистанционное закрытие листков нетрудоспособности и добавили возможность записи на прием через официальный бот в Max.
В 2025 году доля дистанционной записи пациентов достигла 90%, количество доступных слотов для записи увеличилось в 1,5 раза.
