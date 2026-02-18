В Кардиодиспансере появился компьютерный томограф, который может сканировать несколько зон одновременно

Современный аппарат может сканировать сразу две-три зоны. Новый томограф формирует сверхдетализированные изображения за счет большого количества срезов — благодаря этому специалисты могут выявлять минимальные изменения в тканях и сосудах даже на ранних стадиях заболевания. В пресс-службе минздрава рассказали, что время сканирования сократится, а пропускная способность отделения вырастет: теперь исследование с использованием контрастного вещества с учетом подготовки займет не больше 30 минут.

«Сегодня у нас появилась возможность проводить полный комплекс томографических исследований. Это особенно важно для больных кардиохирургического профиля. Современное оборудование позволяет комплексно обследовать сосудистые бассейны организма, включая нижние конечности, органы брюшной полости, сосуды грудной клетки и важнейшие артерии, питающие головной мозг. Исследования проводятся оперативно и без необходимости госпитализации. Это крайне важно для больных со сложными нарушениями сердечного ритма, готовящихся к катетерному лечению, а также, например, при подозрении на инсульт», — рассказал главный врач Кардиодиспансера, к.м.н. Кирилл Прохоров.



