В минздраве рассказали, какие проблемы репродуктивного здоровья чаще всего встречаются у пермяков

Репродуктивную диспансеризацию проводят в два этапа. На первый идут все, а на второй отправляют для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания или состояния.

В 2025 году второй этап прошли более 10 тыс. женщин и почти 2,5 тыс. мужчин, у которых во время обследований выявили заболевания. В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что у женщин чаще всего специалисты диагностировали воспалительные заболевания, эрозии шейки матки и расстройство менструального цикла, а у мужчин из репродуктивных патологий встречается варикоцеле и простатит.