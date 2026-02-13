Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Здравоохранение

В минздраве рассказали, какие проблемы репродуктивного здоровья чаще всего встречаются у пермяков

В 2025 году диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли 329 679 жителей Пермского края: из них около 216 тыс. женщин и более 114 тыс. мужчин от 18 до 49 лет.

Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Репродуктивную диспансеризацию проводят в два этапа. На первый идут все, а на второй отправляют для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания или состояния.

В 2025 году второй этап прошли более 10 тыс. женщин и почти 2,5 тыс. мужчин, у которых во время обследований выявили заболевания. В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что у женщин чаще всего специалисты диагностировали воспалительные заболевания, эрозии шейки матки и расстройство менструального цикла, а у мужчин из репродуктивных патологий встречается варикоцеле и простатит.

