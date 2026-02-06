Четыре частные клиники отказались от проведения абортов в Пермском крае

По данным телеканала «Рифей-Пермь», четыре частных пермских клиники добровольно прекратили практику абортов. В государственных медучреждениях искусственное прерывание беременности проводят по желанию женщины, если есть медицинские показания.

Напомним, законодательного запрета на аборты в России нет. Но в конце 2023 года власти некоторых регионов России начали вводить меры против искусственного прерывания беременности, например, от них стали отказываться частные клиники. А с 2024 года в женских консультациях Пермского края работают медицинские психологи, консультирующие тех, кто обратился за направлением на прерывание беременности.