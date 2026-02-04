Пермские кардиологи провели операцию по лечению опасной аритмии с очагами в труднодоступных отделах сердца

Состояние 51-летнего мужчины, страдающего аритмией, в течение нескольких лет ухудшалось, и он вынужден был регулярно ложиться в больницу. В апреле 2025 года врачи более точно определили вид аритмии — желудочковая экстрасистолия (ЖЭС). Она опасна тем, что может спровоцировать жизнеугрожающие состояния, ведущие к внезапной остановке сердца. У пациента внеочередные сокращения (экстрасистолы) желудочков достигали очень высокого показателя — 40 000 в сутки. Помочь ему могла только радиочастотная абляция, во время которой с помощью катетера «прижигаются» участки сердца, генерирующие лишние импульсы.

В Кардиодиспансере есть необходимое оборудование для проведений таких операций — врачи используют навигационную систему, которая с помощью 3D-картирования позволяет точно определить источник аритмии. Это особенно важно, если у очагов сложная анатомическая локализация. «Так было и в случае с этим пациентом — очаги находились в труднодоступных отделах сердца, куда подобраться катетером крайне сложно. Сердце, по сути, является электрическим шаром, пронизанным паутиной, создающей электрические импульсы. Но они не видимы для глаза. Поэтому найти патологические очаги, создающие сбой, можно только с помощью специального оборудования. Мало того, для их лечения необходим опыт проведения таких процедур, знание нюансов заведения инструмента к очагу. Мы приняли решение пригласить в Кардиодиспансер для выполнения совместной операции одного из самых известных в мире специалистов – Алексея Цыганова, практикующего уже много лет в Лейпциге», — отметил заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Кардиодиспансера Сергей Кучеренко.

Через несколько дней после операции мужчине провели контрольное исследование: холтеровское мониторирование показало, что патологической экстрасистолии нет, сердце работает штатно.

