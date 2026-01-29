Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

С кабинетом велоэргометрии и отделением медицинской профилактики: две новые поликлиники открылись в Перми

В Перми открылись две новые поликлиники: взрослая в деревне Кондратово и детская в микрорайоне Садовый. К каждой из них прикреплено порядка 15 тысяч пациентов.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Новая поликлиника в Кондратово рассчитана на 100 посещений в смену. Здесь организован полный цикл оказания медицинской помощи, есть узкоспециализированные кабинеты (например, холтеровского мониторирования и велоэргометрии, флюорографии, эндоскопии, томографии, узи и физиотерапии), оснащенные необходимым оборудованием. В новой поликлинике организовали дневной стационар на шесть коек.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В детской поликлинике на улице Шмидта ведут прием на 20 педиатрических участках. Открыто консультативно-диагностическое отделение, оказывают помощь маленьким пациентам узкие специалисты. В новом здании работает кабинет неотложной медицинской помощи, рентгенологический кабинет, кабинет иммунопрофилактики и отделение медицинской реабилитации.

Информационный обзор редакции.

