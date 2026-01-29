С кабинетом велоэргометрии и отделением медицинской профилактики: две новые поликлиники открылись в Перми

Новая поликлиника в Кондратово рассчитана на 100 посещений в смену. Здесь организован полный цикл оказания медицинской помощи, есть узкоспециализированные кабинеты (например, холтеровского мониторирования и велоэргометрии, флюорографии, эндоскопии, томографии, узи и физиотерапии), оснащенные необходимым оборудованием. В новой поликлинике организовали дневной стационар на шесть коек.