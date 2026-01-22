Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Здравоохранение

В минздраве рассказали, что ИИ в медицине используют в четырех случаях

В Пермском крае планируют расширить применение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. В пресс-службе минздрава сообщили, что будет реализовано как минимум одно новое решение, но конкретное медицинское изделие пока не выбрано.

Freepik

По данным издания «Текст», сейчас в Пермском крае используют четыре ИИ-решения. Три анализируют рентгенологические изображения (флюорографию, маммографию и компьютерную томографию головного мозга), одно — данные в электронных медицинских картах (ЭМК). Сервисом пользуются все врачи-рентгенологи и специалисты, работающие с ЭМК.

В минздраве уточнили, что ИИ не ставит диагнозы и не выявляет болезни. Его задача — автоматизировать обработку информации на медицинских изображениях и в ЭМК, выделяя «зоны повышенного внимания» для врачей — это облегчает диагностику и выявление заболеваний.

