В минздраве рассказали, что ИИ в медицине используют в четырех случаях

По данным издания «Текст», сейчас в Пермском крае используют четыре ИИ-решения. Три анализируют рентгенологические изображения (флюорографию, маммографию и компьютерную томографию головного мозга), одно — данные в электронных медицинских картах (ЭМК). Сервисом пользуются все врачи-рентгенологи и специалисты, работающие с ЭМК.

В минздраве уточнили, что ИИ не ставит диагнозы и не выявляет болезни. Его задача — автоматизировать обработку информации на медицинских изображениях и в ЭМК, выделяя «зоны повышенного внимания» для врачей — это облегчает диагностику и выявление заболеваний.