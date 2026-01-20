Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На первой неделе после каникул заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 53 процента

На первой неделе после новогодних каникул в Пермском крае заболеваемость ОРВИ и гриппом резко выросло. Количество заболевших увеличилось на 53,1% по сравнению с предыдущим периодом.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, с 12 по 18 января в Пермском крае было зарегистрировано 14080 случаев ОРВИ и гриппом, а во время новогодних каникул — не больше 9 тыс. Несмотря на то, что заболевших в Пермском крае стало больше, эпидемический порог не превышен.

Лабораторный мониторинг показал, что среди больных с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы.

