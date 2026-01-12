Число пациентов, эвакуированных службой санавиации, превысило 350

Соотношение вылетов и эвакуированных пациентов достигло исторического максимума — коэффициент вырос с 1,3 до 2,1. По словам заведующего отделением санавиации Алексея Степанова, это стало возможным благодаря усовершенствованию алгоритма приема и передачи вызовов — новая тактика позволила во время одного санитарного вылета эвакуировать от двух до пяти лежачих пациентов из разных округов. «Сейчас каждый вылет четко и оперативно координируется между бригадами санавиации, скорой помощи в районе и принимающими стационарами. Нередко прямо в воздухе может поступить сообщение о необходимости эвакуации еще одного пациента. По согласованию с летчиками принимается решение о посадке борта в необходимом округе. При этом учитывается состояние каждого пациента, чтобы эвакуация для всех была безопасной», — отметил Алексей Степанов.

В 2025 году выросло число пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями — около 80% всех эвакуированных силами санавиации пришлось на острый коронарный синдром (инфаркт миокарда). В пресс-службе минздрава рассказали, что благодаря интенсивным вылетам больных удается доставлять в профильные стационары в первые сутки, а иногда в первые часы от начала заболевания. В 2025 году началась эвакуация новорожденных детей с помощью санавиации, для этого была создана специальная бригада неонатологов. Впервые на «летающей скорой» в перинатальный центр ПККБ был доставлен грудничок, родившийся за сутки до вылета. Специалисты отделения участвуют и в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и крупных ДТП.

