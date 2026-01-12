Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

Число пациентов, эвакуированных службой санавиации, превысило 350

Служба санитарной авиации Пермского края подвела итоги своей работы за 2025 год. Впервые за 90 лет деятельности вертолет эвакуировал 357 тяжелых пациентов, ранее этот показатель не превышал 280.

Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края
Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края
Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Соотношение вылетов и эвакуированных пациентов достигло исторического максимума — коэффициент вырос с 1,3 до 2,1. По словам заведующего отделением санавиации Алексея Степанова, это стало возможным благодаря усовершенствованию алгоритма приема и передачи вызовов — новая тактика позволила во время одного санитарного вылета эвакуировать от двух до пяти лежачих пациентов из разных округов. «Сейчас каждый вылет четко и оперативно координируется между бригадами санавиации, скорой помощи в районе и принимающими стационарами. Нередко прямо в воздухе может поступить сообщение о необходимости эвакуации еще одного пациента. По согласованию с летчиками принимается решение о посадке борта в необходимом округе. При этом учитывается состояние каждого пациента, чтобы эвакуация для всех была безопасной», — отметил Алексей Степанов.

В 2025 году выросло число пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями — около 80% всех эвакуированных силами санавиации пришлось на острый коронарный синдром (инфаркт миокарда). В пресс-службе минздрава рассказали, что благодаря интенсивным вылетам больных удается доставлять в профильные стационары в первые сутки, а иногда в первые часы от начала заболевания. В 2025 году началась эвакуация новорожденных детей с помощью санавиации, для этого была создана специальная бригада неонатологов. Впервые на «летающей скорой» в перинатальный центр ПККБ был доставлен грудничок, родившийся за сутки до вылета. Специалисты отделения участвуют и в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и крупных ДТП.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: