В минздраве рассказали, как будут работать больницы в новогодние каникулы в Пермском крае

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь будут доступны на протяжении всех праздников. Служба неотложной помощи при поликлиниках в Пермском крае будет работать каждый день с 8:00 до 24:00 (вызов врача до 23:00), экспресс-тестирование и ПЦР-тесты на COVID-19, ОРВИ и грипп намерены проводить ежедневно.

Дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи и другие врачи-специалисты будут вести прием 3, 6, 8 и 10 января. Служба «122» останется работать в ежедневном режиме: по номеру можно вызвать врача на дом, скорую или записаться на прием. Линия доступна и в территориях Пермского края.

«Отметим, что причиной несчастных случаев в новогодние каникулы среди взрослых чаще всего становятся алкогольные отравления, травмы и обморожения, среди детей — пищевые отравления, острые аллергические реакции, ожоги и переохлаждения», — напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.