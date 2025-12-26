Врачи трех пермских больниц спасали 16-летнюю девочку с редким синдромом Лайелла: он привел к потере 95 процентов кожи

Девочку с признаками вирусного заболевания доставили в инфекционную больницу. После обследования врачи поставили диагноз — синдром Лайелла — жизнеугрожающее токсико-аллергическое состояние, требующее срочной госпитализации. Особенность заболевания в том, что происходит массивное отторжение верхнего слоя кожи, это может случиться при малейшем прикосновении к коже. Пациентку эвакуировали в аллергологическое отделение Краевой больницы. «К иммунохимической реакции приводит токсическое воздействие на организм лекарственных препаратов, отравляющих веществ, включая различные смеси для вейпов. В этом случае определить источник провокации синдрома Лайелла однозначно нельзя, скорее всего, к такой реакции привела совокупность факторов», — рассказала главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог регионального Минздрава, заведующая отделением аллергологии-иммунологии Пермской краевой клинической больницы Мария Тарасова.

В пресс-службе минздрава рассказали, что к этому моменту девочка была тотально без кожного покрова: она оказалась в реанимации в тяжелом состоянии под круглосуточным наблюдением врачей. По словам специалистов, токсический эпидермальный некролиз — очень редкое заболевание, в случае пермячки масштабы потери кожного покрова были колоссальными. Чтобы избежать заражения, девочке постоянно делали перевязки, а для скорейшего затягивания ран установили специальную лампу. Часть кожи восстановилась, но для возмещения 15% эпидермиса требовалась пересадка.

Девочку отправили в отделение реанимации ГКБ им. Гринберга. «Реаниматологам удалось справиться с сепсисом. Кроме того, девочка была помещена в специальную флюидизирующую кровать – на воздушной подушке — чтобы раневые поверхности не травмировались, и максимально сохранить эпидермальные ростки. За это время мы подготовки участки для пересадки. Всего нами было проведено две трансплантации. Наш многолетний опыт и квалификация хирургов позволили "закрыть" раны, которые впоследствии успешно восстановились. В моей 30-летней практике это второй случай синдрома Лайелла, когда аллергический пациент был успешно пролечен в ожоговом отделении. Пациентка для нас была непрофильной, это не ожоги, но без пересадки кожи достичь ее полного излечения и восстановления было бы невозможно», — рассказал главный внештатный специалист комбустиолог краевого Минздрава, заведующий ожоговым отделением ГКБ им. Гринберга Андрей Бабиков. После успешной пересадки кожи были у пациентки начались занятия с инструктором ЛФК больницы Гринберга: ее учили заново садиться и ходить. Еще долгое время девочке придется принимать специальный душ, ванные, использовать особые уходовые средства для профилактики формирования грубых рубцов.

Информационный обзор редакции.