Пермские врачи спасли 29-летнюю женщину от аритмии: она теряла сознание каждый день

Анастасии 29 лет. Она работает музыкальным руководителем в детском саду. В прошлом году женщине впервые стали плохо — появились давящие боли в груди. В больнице ей сделали коронографию, которая выявила желудочковую тахикардию. После стационара ее направили к аритмологу в поликлинику: врач назначил Анастасии медикаментозную терапию.

Но лечение не помогало — давящие боли в груди, головокружение, одышка остались. В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что девушка обратилась в ФЦССХ, где ей провели обследование и назначили срочную операцию. «Подтвердились неоднократные приступы очень грозной аритмии – желудочковой тахикардии. В ее случае очаг аритмии, расположенный в сердечной ткани, был достаточно агрессивным и вызывал частые приступы, которые не поддавались лечению лекарственными препаратами. Помимо потерь сознания и получения бытовых травм, это состояние могло привести к внезапной сердечной смерти. Благодаря современному высокотехнологичному оборудованию, нам удалось распознать локализацию очага аритмии и разрушить его — таким образом радикально устранить проблему нашей пациентки. При этом операция выполнялась без хирургических разрезов, а все наше воздействие на сердце происходило через сосуды», — рассказал сердечно-сосудистый хирург ФЦССХ им. С.Г. Суханова, к.м.н. Сардор Азизов.

Девушка чувствует себя хорошо: симптомов, мешающих жить полноценной жизнью, больше нет. Спустя три месяца после операции ей можно будет вернуться к обычной жизни и периодически наблюдаться.

