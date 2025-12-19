Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

Пермские врачи спасли 29-летнюю женщину от аритмии: она теряла сознание каждый день

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова (ФЦССХ) спасли молодую женщину от опасного нарушения ритма сердца. Из-за аритмии у нее случались ежедневные приступы, иногда до 20 раз в день, которые приводили к потерям сознания и бытовым травмам.

Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края
Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Анастасии 29 лет. Она работает музыкальным руководителем в детском саду. В прошлом году женщине впервые стали плохо — появились давящие боли в груди. В больнице ей сделали коронографию, которая выявила желудочковую тахикардию. После стационара ее направили к аритмологу в поликлинику: врач назначил Анастасии медикаментозную терапию.

Но лечение не помогало — давящие боли в груди, головокружение, одышка остались. В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что девушка обратилась в ФЦССХ, где ей провели обследование и назначили срочную операцию. «Подтвердились неоднократные приступы очень грозной аритмии – желудочковой тахикардии. В ее случае очаг аритмии, расположенный в сердечной ткани, был достаточно агрессивным и вызывал частые приступы, которые не поддавались лечению лекарственными препаратами. Помимо потерь сознания и получения бытовых травм, это состояние могло привести к внезапной сердечной смерти. Благодаря современному высокотехнологичному оборудованию, нам удалось распознать локализацию очага аритмии и разрушить его — таким образом радикально устранить проблему нашей пациентки. При этом операция выполнялась без хирургических разрезов, а все наше воздействие на сердце происходило через сосуды», — рассказал сердечно-сосудистый хирург ФЦССХ им. С.Г. Суханова, к.м.н. Сардор Азизов.

Девушка чувствует себя хорошо: симптомов, мешающих жить полноценной жизнью, больше нет. Спустя три месяца после операции ей можно будет вернуться к обычной жизни и периодически наблюдаться.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: