Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

Число заболевших ОРВИ и гриппом за неделю выросло еще на 15 процентов

Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Пермском крае продолжает расти. По данным мониторинга Роспотребнадзора за прошедшую неделю, с 8 по 14 декабря, было зарегистрировано больше 20 тыс. случаев.

Freepik

По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших ОРВИ и гриппом в Пермском крае выросло на 15,8%, но эпидемиологический порог не превышен. Среди больных с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы.

Из-за повышения заболеваемости на карантин в Пермском крае были закрыты 72 группы в 42 дошкольных организациях, 148 классов в 59 школах, 18 групп в 6 СУЗах.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: