Число заболевших ОРВИ и гриппом за неделю выросло еще на 15 процентов

По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших ОРВИ и гриппом в Пермском крае выросло на 15,8%, но эпидемиологический порог не превышен. Среди больных с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы.

Из-за повышения заболеваемости на карантин в Пермском крае были закрыты 72 группы в 42 дошкольных организациях, 148 классов в 59 школах, 18 групп в 6 СУЗах.